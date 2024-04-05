İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0029
  • EURO
    34,731
  • ALTIN
    2354.46
  • BIST100
    9337.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında
Spor

Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

IHA5 Nisan 2024 Cuma 11:50 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında
ABONE OL

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 17 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, Galatasaray ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek ilk üç sıraya iyice yaklaşmayı planlarken, Galatasaray ise İzmir ekibini mağlup ederek play-off hattında rahat nefes almak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 98-76 kazanmayı başarmıştı.

  • pınar karşıyaka
  • galatasaray
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.