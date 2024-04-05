Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 17 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, Galatasaray ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek ilk üç sıraya iyice yaklaşmayı planlarken, Galatasaray ise İzmir ekibini mağlup ederek play-off hattında rahat nefes almak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 98-76 kazanmayı başarmıştı.