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Spor

Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı farklı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas kozlarını paylaştı. Pınar Karşıyaka, sarı kırmızılıları 98-76 mağlup etti.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 20:22 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı farklı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı 98-76 yendi.

İlk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka, 7. dakikada Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 20-11. Yeboah, Göksenin ve Sadık Emir'le üst üste 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde Sadık Emir'in basketiyle ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Jaylon Brown'la etkili olan ev sahibi ekip tekrar öne geçtiği periyodun 15. dakikasında farkı 11 sayıya yükseltti: 40-29. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 48-40 üstün gitti.

Üçüncü periyotta ilk 3 dakikayı 54-43 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde konuk takım 26. dakikada farkı 2 sayıya (56-54) kadar indirmesine rağmen ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle farkı tekrar 11 sayıya çıkardı: 65-54. Kalan bölümde 15 sayılık farka (71-56) ulaşan Pınar Karşıyaka, periyodu 73-59 önde tamamladı.

Son periyodun başında farkı 18 sayıya (80-62) yükselten Pınar Karşıyaka, müsabakadan 98-76 galip ayrıldı.

Galatasaray Ekmas takımında ikinci periyotta sakatlanan Jarell Martin müsabakaya devam edemedi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Muratcan Kocabay

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 14, Thomas Akyazılı 5, Martin 13, Vitto Brown 14, Carey 17, Jaylon Brown 12, McCollum 17, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı 1, Mert Celep

Galatasaray Ekmas: Dee Bost 9, Radebaugh 12, Göksenin Köksal 3, Martin 2, Sadık Emir Kabaca 18, Walden 5, İsmet Akpınar 12, Samet Geyik, Yeboah 13, Buğrahan Tuncer 2

1. periyot: 22-24

Devre: 48-40

3. periyot: 73-59

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