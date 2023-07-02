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Spor

Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i ve Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i ve Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı.

IHA2 Temmuz 2023 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i ve Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı
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Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i ve Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak iç transferde Erick McCollum, Deniz Kılıçlı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Efe Ergi Tırpancı ve Mert Celep ile sözleşme uzatan Pınar Karşıyaka, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Boston Celtics ve Birmingham Squadron formaları giyen Amerikalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Kelan Martin ile en son A. Efes forması giyen 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı.

Öte yandan, geçtiğimiz sezonu G-League ekibi Birmingham Squadron'da geçiren Martin, 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalarken, A. Efes forması ile Furkan Haltalı 3,38 sayı ve 1,85 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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