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Spor

Pınar Karşıyaka, ligin en fazla sayı atan ikinci takım

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 2 bin 118 sayı üreten P. Karşıyaka, 2 bin 197 sayısı olan Fenerbahçe'den sonra bu alanda ikinci sırada bulunuyor.

IHA28 Mart 2024 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, ligin en fazla sayı atan ikinci takım
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P. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 24 maçta 16 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. Dördüncü sırada bulan ve ligin bitimine 6 maç kala üçüncülük şansını zora sokan İzmir ekibi, play-off mücadelesine de en iyi şekilde girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon oynadığı birçok maçta da lig ortalamasının üzerinde sayı üreten İzmir temsilcisi, bu anlamda taraftarlarını mutlu etti.

P. Karşıyaka, şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda 2 bin 118 sayı üreterek, 2 bin 197 sayısı olan Fenerbahçe'den sonra bu alanda ikinci sırada bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı takım, maç başına da 88.25'lik sayı ortalaması tutturmuş oldu.

  • pınar karşıyaka
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