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Spor

Pınar Karşıyaka, oyun kurucu Kenan Sipahi'yi renklerine bağladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA21 Haziran 2022 Salı 22:17 - Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz ile sözleşme yenilenmesinin ardından ilk dış transferini duyurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Karşıyaka, Kenan Sipahi'ye "Hoş geldin" paylaşımında bulundu.

Tofaş altyapısından yetişen Kenan Sipahi, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da boy gösteren Kenan, sırasıyla; Beşiktaş, Real Betis, Fenerbahçe Beko ve Zaragoza'da oynadı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Sipahi, A Milli Erkek Basketbol takımının formasını da defalarca kez terletti.

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