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Spor

Pınar Karşıyaka revire döndü

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zirve hedefleyen Pınar Karşıyaka, son haftalarda sakatlık kabusundan kurtulamadı.

DHA15 Aralık 2021 Çarşamba 12:48 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:49
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Kaptan Semih Erden'in menisküs ameliyatı olduğu Karşıyaka'da son maçlarda forma giyemeyen Michael Roll de dün uyluk bölgesinden ameliyat oldu. Tecrübeli şutörün parkelere dönmesi en iyi ihtimalle 2 ay sürecek. Takımın diğer şutörü James Blackmon, dizindeki ödem nedeniyle Tofaş maçında forma giymezken uzun forvet Amath M'Baye'nin aynı maçta dizinde esneme meydana geldi.

Ligde ve özellikle gruptan çıkmayı riske attığı Avrupa'da çok önemli dönemeçte olan Kaf-Kaf'ta antrenmanlara çıkamayan Blackmon ve M'Baye'nin durumlarının çok ciddi olmadığı ancak cumartesi günü Türk Telekom, 22 Aralık Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Stal Ostrow maçlarına yetişip yetişmeyeceklerinin henüz netleşmediği öğrenildi.

  • Pınar Karşıyaka
  • Semih Erden
  • Michael Roll
  • James Blackmon

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