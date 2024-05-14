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Spor

Pınar Karşıyaka sasında Galatasaray Ekmas'ı ağırlayacak

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında sahasında Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya gelecek.

AA14 Mayıs 2024 Salı 10:42 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka sasında Galatasaray Ekmas'ı ağırlayacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas yarın İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Galatasaray'la play-off'ta 7. kez rakip olan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 ve şampiyon olduğu 1986-1987 finalinde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekip, 1994-1995, 1995-1996, 2012-2013 ve 2015-2016'da ise rakibini geçemedi.

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