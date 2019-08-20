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Pınar Karşıyaka, Semih Erden'i transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna dahil etti.

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Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.  

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