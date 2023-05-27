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Spor

Pınar Karşıyaka, seride 1-0 öne geçti

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Frutti Extra Bursaspor'u uzatmalarda 91-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, seride 1-0 öne geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda mücadele ettiği Bursaspor'u uzatmalarda 91-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Müsabaka sonrasında çok çetin, çok yoğun ve sert bir karşılaşma olduğunu dile getiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Rakibimizin iyi bir teknik ekibi olduğunu, aynı zamanda karakterli oyunculardan oluştuğunu söylemiştim. Sonuçta kimse geri adım atmadı. Biz aslında büyük bir bölümü önde götürdük. Çok da iyi oynadık. Maçtan önce söylemiştim aslında oyun planıyla ilgili düşüncelerimi, harfiyen yerine getirdik ama maalesef hücumda özellikle şut sokma konusunda becerikli değildik. Eğer bu atışları sayıya çevirseydik zaten ilk yarı yaptığımız o iyi, sert savunmanın karşılığını alacaktık. Çok enerjiktik. Takımıma çok çetin bir maç olacağını ve rakibimizin oyunu bırakmayacağını söylemiştim ama sonuçta sadece bir tane maç kazandık, bizim bir maça daha ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Eşleşmenin ikinci maçı 30 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak. Pınar Karşıyaka'nın galip gelmesinde durumunda Bursaspor play-off'a veda edecekken, Bursaspor'un kazandığı taktirde ise seri İzmir'de oynanacak üçüncü maça uzayacak.

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