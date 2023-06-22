Pınar Karşıyaka, Troy Selim Şav transferinden vazgeçti

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan P. Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı. A. Efes'ten 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'yı kadrosuna katan Kaf-Kaf, Manisa BBSK forması giyen Troy Selim Şav transferinde pürüz çıkmasının ardından oyuncudan vazgeçti. Sakatlık problemi yaşayan oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilince, yeşil-kırmızılılar oyuncunun transferinden vazgeçti.
Öte yandan 25 yaşındaki pivot, bu sezon Manisa BBSK formasıyla 29 maça çıktı ve 5.5 sayı, 3.8 ribaunt ortalamasını yakalamıştı.