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Spor

Pınar Karşıyaka, Troy Selim Şav transferinden vazgeçti

Pınar Karşıyaka'nın prensip anlaşmasına vardığı Troy Selim Şav'ın, 4 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Kaf-Kaf bu transferden vazgeçti.

IHA22 Haziran 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Troy Selim Şav transferinden vazgeçti
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan P. Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı. A. Efes'ten 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'yı kadrosuna katan Kaf-Kaf, Manisa BBSK forması giyen Troy Selim Şav transferinde pürüz çıkmasının ardından oyuncudan vazgeçti. Sakatlık problemi yaşayan oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilince, yeşil-kırmızılılar oyuncunun transferinden vazgeçti.

Öte yandan 25 yaşındaki pivot, bu sezon Manisa BBSK formasıyla 29 maça çıktı ve 5.5 sayı, 3.8 ribaunt ortalamasını yakalamıştı.

  • Troy Selim Şav
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