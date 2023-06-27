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Spor

Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile yeniden sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile tekrar anlaştı. Yapılan açıklamada Brown ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

AA27 Haziran 2023 Salı 22:38 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile yeniden sözleşme imzaladı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'un sözleşmesini uzattı. Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Brown ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

VİTTO BROWN İLE TEKRAR SÖZLEŞME İMZALADI

Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "Vitto Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'li 28 yaşında basketbolcu geçen sezon ligde 13 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,46 asist ortalamaları yakaladı.

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