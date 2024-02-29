İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2279
  • EURO
    33,9489
  • ALTIN
    2040.52
  • BIST100
    9133.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka, yarın Bursaspor deplasmanında
Spor

Pınar Karşıyaka, yarın Bursaspor deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Bursaspor İnfo Yatırım'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, yarın Bursaspor deplasmanında
ABONE OL

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne verilen aradan sonra 21. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor İnfo Yatırım'la deplasmanda karşılaşacak.

Ligde en son 10 Şubat'ta konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'ya 98-86 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın saat 20.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursaspor İnfo Yatırım'la mücadele edecek. Geride kalan 20 maçta 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşayan Pınar Karşıyaka sıralamada 33 puanla 4. durumda bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde Bursaspor İnfo Yatırım'ı 95-75 yenmişti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda da mücadelesini sürdüren Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım müsabakasından sonra gruptaki 4. maçında 6 Mart Çarşamba günü Yunan ekibi Peristeri'ye konuk olacak.

  • pınar karşıyaka
  • Bursaspor İnfo Yatırım
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.