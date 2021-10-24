Pınar Karşıyaka yeniden lider

DHA 24 Ekim 2021 Pazar 12:05 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 12:05

ING Basketbol Süper Ligi'nde yıldız transferlerle yenilediği kadrosuyla yine zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, sezonun flaş ekiplerinden Gaziantep Basketbol'u da deplasmanda 76-67 yenerken, 2 hafta önce kaptırdığı liderliği de yeniden devraldı. Ligde 5 maçta 4 galibiyete ulaşan, bu sezon yalnız Anadolu Efes'e son saniyede 1 sayı farkla mağlup olan Kaf-Kaf, lider Fenerbahçe Beko'nun dün Frutti Extra Bursaspor'a yenilmesiyle koltuğa yeniden kuruldu. Hem lig hem geçen sezon final oynayıp bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori olduğu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Karşıyaka, taraftarına şimdiden şampiyonluk heyecanı yaşatmaya başladı. Kaf-Kaf 6 yıl önce yine Ufuk Sarıca yönetiminde ligde şampiyonluk yaşamıştı.

HEDEF MANRESA

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Gaziantep deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Baxi Manresa'yla yapacakları liderlik maçına odaklanacaklarını söyledi. Sarıca, "Maçın sonunu daha iyi ve akıllı oynayarak kazanmanın yolunu bulan takım biz olduk. İyi başladığımız sezonu zor bir deplasmanda önemli bir galibiyetle sürdürüyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık bu maçı unutup salı günü oynayacağımız Baxi Manresa maçına odaklanacağız. Bizim takım olarak çok önem verdiğimiz bir maç. Şu an grubumuzda onların da iki galibiyeti var. Gruptan çıkmak için hata yapmamamız gereken bir maç. Bu maçı kazanıp liderliğimizi devam ettirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.