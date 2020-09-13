Pınar Karşıyaka'da DJ Kennedy sevinci

DHA 13 Eylül 2020 Pazar 14:43 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 14:43

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona 2 hafta kala DJ Kennedy'nin Antalya'da oynanan Gloria Cup'ta yaşadığı sakatlıkla sarsılan Pınar Karşıyaka'ya iyi haber geldi. Diz çapraz bağlarının kopmasından korkulan ABD'li forvetin çekilen MR'ında durumunun çok ciddi olmadığı görüldü. Yıldız basketbolcu 10 gün dinlenip tedavi sürecinin ardından parkelere dönecek. Kennedy, 17-19 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapılacak geleneksel Pınar Cup'ta görev yapamayacak. Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'ta Petkimspor ve Büyükçekmece'yle rakip olacak.