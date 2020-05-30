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Spor

Pınar Karşıyaka'da maaş pazarlığı başladı

Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulup bu sezon için şampiyon ilan etmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun planlarını yapan Pınar Karşıyaka, oyuncular ve menajerleriyle maaş pazarlığında.

DHA30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:43
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Maaş ve primlerini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve sözleşme yenilenmeyecek Triche haricinde kadrosunu korumayı hedefleyen Karşıyaka, oyuncularının kalan nisan, mayıs ve haziran alacaklarını indirim yaparak yeni sezon ücretlerine eklemeyi teklif ediyor. 

Sezon içinde çok iyi bir uyum yakalayıp ligde ve Avrupa'da zirve yarışı veren Kaf-Kaf'ta birçok oyuncunun teklife olumlu yaklaşıp sözleşme imzalama aşamasına geldiği öğrenildi. 

Semih Erden ve Yunus Sonsırma'nın sözleşmelerinin sürdüğü Karşıyaka, daha önce Taylor, M'Baye ve Nusret'le prensipte yeniden anlaşmıştı.

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