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Spor

Pınar Karşıyaka'da McCollum ve Vitto Brown'un geleceği belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum ve Vitto Brown'un geleceği belli oldu.

IHA11 Haziran 2024 Salı 10:30 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'da McCollum ve Vitto Brown'un geleceği belli oldu
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Pınar Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon oynayan yabancı oyunlardan sadece Errick McCollum ve Vitto Brown'un takımda kalacağı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. ilk olarak 21 yaşındaki pivot oyuncu Furkan Haltalı'ya veda eden yeşil-kırmızılılar, birçok oyuncusu ile de yollarını ayırmayı planlıyor. İzmir ekibinde, yabancı oyunculardan ise sadece Errick McCollum ve Vitto Brown'un takımda kalacağı öğrenildi. Oyuncuların da bu duruma sıcak baktığı ve yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

Bu sezon P. Karşıyaka formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 26,1 dakika süre alırken; 18,4 sayı, 5,5 asist ve 2,9 ribaund ortalamalarını tutturdu. 53 maça çıkan Vitto Brown ise maç başına 30,2 dakika süre alırken; 13,6 sayı, 1,3 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarını yakaladı.

  • pınar karşıyaka
  • basketbol süper ligi
  • Errick McCollum
  • Vitto Brown

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