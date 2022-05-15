Pınar Karşıyaka'dan Anadolu Efes maçı hakkında açıklama

Karşıyaka Spor Kulübü, erkek basketbol takımlarının ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes'le oynayacağı üçüncü maçın ertelenmesi hakkında bir açıklama yayımladı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ile ULEB Avrupa Kupası finalinin göz önünde bulundurularak önceden açıklanmış play-off programına rağmen, dün oynanan maçın ardından gece yarısı, çeyrek final serisinin üçüncü maçının ertelendiği haberinin kendilerine iletildiği belirtildi.

"Seri" olarak oynanması gereken play-off'un bu kararla seri olmaktan çıktığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Günler öncesinden olası üçüncü maçın nerede oynanacağı belliyken, tüm olası senaryolar alenen ortadayken, ikinci maçın ardından alınan bu karar ve halen açıklanamayan yeni maç tarihi bize, tüm kurgunun bu serinin 2-0 biteceği öngörüsü ya da daha kötüsü biteceği planlaması üzerine kurulu olduğunu düşündürmektedir. Kaldı ki bu düşünce bizi her iki maçta da sahada gördüğümüz hakem yönetiminin, hata olarak addettiğimiz birçok kararın altında başka bir sebep olduğunu düşünmeye sevk etmektedir.

Maçın ertelenme ihtimalinin yayıncı kuruluş yorumcuları ve rakip takım mensupları tarafından dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Tüm basketbol kamuoyu ile beraber, tarafımızla da yeni programın paylaşılmasını beklemekte olmakla birlikte, konuya ilişkin detayları rakibimizin sosyal medya hesaplarını takip ederek almamızın gerekli olup olmadığı hakkında da merak içerisindeyiz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş olduğumuz 2020-2021 sezonunda, Sekizli Final öncesi ve sonrası, erteleme talebi ile müsabaka sıklığı gibi konularda yaşadıklarımızı hatırlatırken, rakibimiz Anadolu Efes'e, kendilerine tanınmış olan imkanlar ve beraberinde getireceği faydalar ile Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başarılar dileriz. Gerek mücadelemizde, gerekse haklı tepkilerimizde her platformda, camiamızla, taraftarımızla bir olup, geri durmayacağımızı tüm basketbol kamuoyuna saygı ile duyururuz.