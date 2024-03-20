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Spor

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa hikayesi sona erdi

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu son maçında Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenmesine rağmen turnuvayı son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın Avrupa hikayesi sona erdi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, Son 16 Turu K Grubu son maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 98-87 mağlup etmesine rağmen grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

P. Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu son maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçe gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabakayı Karşıyaka, 98-87 kazanmayı başardı. Böylece grupta iki galibiyete ulaşan ve son sıradan kalan İzmir temsilcisi, Avrupa defterini noktalamış oldu.

Zorlu müsabaka sonrasında da açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, çok bir sert mücadele olduğunu belirterek, "Biz de aynı sertliği gösterdik. Bu tip maçları oynamak kolay değil. Bizim üstümüzde baskı olmaması avantaj oldu. Onlar daha baskı altında oynadılar ve ikinci yarı basit hatalar yaptılar. Ancak bu sahadaki mücadelemizi değiştirmez. Biz bütün oyunu çok iyi oynadık. Yorgunluğumuz olmasına rağmen çok iyi bir hücum maçı oynadık. Tüm maçı beraber ve birbirine inanarak oynayan takımımı kutluyorum" diye konuştu.

  • pınar karşıyaka
  • Hapoel Bank Yahav
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