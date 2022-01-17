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Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Lenovo Tenerife

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu ikinci maçında yarın İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:12
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Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife müsabakası yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Tenerife Adası'ndaki ilk maçta rakibine 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, seriyi üçüncü maça taşımak için yarınki müsabakada rakibini yenmesi gerekiyor. Yeşil-kırmızılı ekip aksi sonuçta turnuvaya veda edecek.

Olası 3. karşılaşma 20 Ocak Perşembe günü Tenerife'de oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip, son 16 turunda Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

AVRUPA'DA 246. MAÇ

Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 245 müsabakada 132 galibiyet, 111 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 486 sayı atarken, potasında 18 bin 922 sayı gördü.

  • Pınar Karşıyaka
  • Lenovo Tenerife
  • FIBA Şampiyonlar Ligi

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