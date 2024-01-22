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Spor

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Lenovo Tenerife

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile İzmir'de mücadele edecek.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Lenovo Tenerife
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

Grupta Peristeri ile Hapoel Bank Yahav, 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'da karşılaşacak.

AVRUPA'DA 265. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 26 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 487 sayı gördü.

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