Pınar Karşıyaka'ya tur için 5 farklı galibiyet gerekiyor

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:01

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmasında ağırlayacağı Happy Casa Brindisi'yi 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.

İlk 2 sırayı alacak ekiplerin 8'li finale çıkacağı I Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmaları dünkü Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Happy Casa Brindisi (İtalya) maçıyla tamamlandı.

Müsabakayı galip tamamlayan İsrail ekibi bir üst tura lider olarak çıkmayı garantilerken, gruptan çıkacak ikinci ekip Pınar Karşıyaka veya Happy Casa Brindisi olacak.

İzmir'de 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek Pınar Karşıyaka, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdırmayı başaracak.

Grupta son maçlar öncesi puan durumu şöyle: