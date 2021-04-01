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Spor

Pınar Karşıyaka'ya tur için 5 farklı galibiyet gerekiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda art arda 2 mağlubiyetle üst turu riske sokan Pınar Karşıyaka, 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi 8'li Final hedefinde final gibi son hafta sınavında ağırlayacak.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:01
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FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmasında ağırlayacağı Happy Casa Brindisi'yi 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.

İlk 2 sırayı alacak ekiplerin 8'li finale çıkacağı I Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmaları dünkü Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Happy Casa Brindisi (İtalya) maçıyla tamamlandı.

Müsabakayı galip tamamlayan İsrail ekibi bir üst tura lider olarak çıkmayı garantilerken, gruptan çıkacak ikinci ekip Pınar Karşıyaka veya Happy Casa Brindisi olacak.

İzmir'de 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek Pınar Karşıyaka, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdırmayı başaracak.

Grupta son maçlar öncesi puan durumu şöyle:


Takım O G M AY Puan
1.Hapoel Unet-Credit Holon5414013939
2.Happy Casa Brindisi5324153948
3.Pınar Karşıyaka5233843837
4.TOFAŞ514388786

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