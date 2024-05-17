İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2483
  • EURO
    35,026
  • ALTIN
    2490.79
  • BIST100
    10600.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka'dan açıklama geldi! Vitto Brown'un sağlık durumu belli oldu
Spor

Pınar Karşıyaka'dan açıklama geldi! Vitto Brown'un sağlık durumu belli oldu

Pınar Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Vitto Brown'da kırık olmadığını fakat ABD'li oyuncunun boyun travması geçirdiğini açıkladı.

IHA17 Mayıs 2024 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'dan açıklama geldi! Vitto Brown'un sağlık durumu belli oldu
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'la karşı karşıya gelen P. Karşıyaka'da Vitto Brown üzüntüsü yaşanmaya devam ediyor. Devrenin bitimine 5 dakika kala smaca giderken rakibinin yaptığı müdahaleyle yere düşüp sakatlık yaşayan Brown'un boyun travması geçirdiği duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynadığımız Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında sakatlanan oyuncumuz Vitto Brown'a sağlık ekibimiz tarafından gerekli ilk müdahale yapılmıştır. Boyun travması geçiren oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde kırık tespit edilmemiş olup travmaya bağlı kas ağrılarının tedavisine hemen başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan P. Karşıyaka, bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılar, rakibine yenilmesi halinde normal sezonu play-off çeyrek final aşamasında noktalayacak. İzmir ekibinin galibiyet alması durumunda ise yarı finale çıkan takımı 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek.

  • Vitto Brown
  • Pınar Karşıyaka
  • sağlık durumu
  • Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.