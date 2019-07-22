Pique, Trabzonspor'un gri forma jestine yanıt verdi: Teşekkür ederim
Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique ile Trabzonspor'un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor.
Pique, Trabzonspor'un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti. Bunun üzerine Trabzonspor'dan "Teşekkürler Pique! Gri formamızdan sana ve değerli ailene göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi Barcelona'ya sevgiler" paylaşımı yapılmıştı.
PIQUE'DEN YENİ MESAJ
Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Teşekkür ederim! https://t.co/EUSZ0LBXxT— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 22, 2019
BARCELONA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU
Barcelona ise resmi hesabından Pique'nin paylaşımını alıntıladı ve "Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine" şeklinde tweet attı.
🇹🇷 From one blaugrana club to another. 🤜🤛 @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2019
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