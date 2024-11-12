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  • Pires: Mbappe ile Deschamps arasında sorun yok
Spor

Pires: Mbappe ile Deschamps arasında sorun yok

Fransız eski yıldız Robert Pires, Kylian Mbappe'nin milli takım kadrosunda olmamasıyla ilgili konuştu. Pires, teknik direktör Deschamps ve Mbappe arasında bir sorun olmadığını söyledi.

12 Kasım 2024 Salı 18:27 - Güncelleme:
Pires: Mbappe ile Deschamps arasında sorun yok
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Fransa'nın milli takım kadrosunda yer almayan Kylian Mbappe ile ilgili Robert Pires'ten açıklama geldi.

Pires, Mbappe için, "Mbappe ile Deschamps arasında bir sorun yok. Sadece Mbappe şu anda her zamanki performansını göstermiyor ve Deschamps onu milli takıma davet etmedi. Mbappe, milli takım için çok önemli bir oyuncu ve benim için şu anda onu dinlendirmek bir sorun ya da kriz değil." dedi.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin milli takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili, geçtiğimiz günlerde, "Mbappe ile görüştüm ve bu kararı aldım. Hepsi bu! Kylian gelmek istedi, bunun saha dışı olaylarla hiçbir ilgisi yok." demişti.

Real Madrid'e transferi sonrası İspanyol ekibine adaptasyonu ve performansı sorgulanan Mbappe, bu sezon Real Madrid'de çıktığı 16 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • Robert Pires
  • Kylian Mbappe
  • Didier Deschamps

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