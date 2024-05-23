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Spor

Pişman olduklarını söylediler! Bu seçimde Aziz Yıldırım'a tam destek

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in derbi galibiyetini kutlama ve taraftarların dayanışmasını sağlama amacıyla verdiği yemekte yoğun ilgi gördü. Fenerbahçeli bazı isimler, Aziz Yıldırım'a pişmanlıklarını dile getirerek bu seçimde tam destek vereceklerini söyledi. İşte detaylar...

Akşam23 Mayıs 2024 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Pişman olduklarını söylediler! Bu seçimde Aziz Yıldırım'a tam destek
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Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in derbi galibiyetini kutlama ve taraftarların dayanışmasını sağlama amacıyla verdiği yemeğe katıldı. Yıldırım'ın katıldığını duyan taraftarlar, mekana akın etti. Dünyaca ünlü futbolcuların Fenerbahçe'ye transferinde büyük pay sahibi olan Hakan Bilal Kutlualp, "İddiam şu ki Aziz Yıldırım, bu takımı 3 yıl üst üste şampiyon yapar, inşallah önce bu sene şampiyon olalım" dedi. O sırada konuşmayı dinleyen eski yöneticiler Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu da açıklamayı destekledi.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Bazı eski futbolcular, yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri, Fenerbahçeli sanatçıların da bulunduğu ortamda, eski başkan Aziz Yıldırım'a karşı pişmanlığını ifade eden çok kişi oldu. Mevcut başkan Ali Koç dönemindeki 6 yıllık başarısızlık nedeniyle yaptıkları seçimden dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen üyeler, aileleriyle birlikte Aziz Yıldırım'a mutlaka destek vereceklerini vurguladı. Organizasyonu düzenleyen efsane yönetici Hakan Bilal Kutlualp, sorularımıza şu yanıtları verdi:

SEÇİMDEN ÖNCE ŞAMPİYONLUK!

"Bu seçimin bu seneki şampiyon olma durumuyla hiçbir ilgisi yok. 6 yıllık başarısız bir tablo var. Kim seçimi şampiyonluktan önde tutuyorsa o Fenerbahçeli değildir. Aziz Başkan adaylığını açıklayıp 'Derbiyi alırız' dedikten sonra bir hava geldi. Ben de kazanacağız dedim. Derbiyi kazandık, kutlayalım ve Fenerbahçeliler bir araya gelsin istedik. Alex, Anelka transferlerini soruyorlar hep. Artık bunlar geride kaldı. Artık daha iyileri gelir. İddiam şu ki Aziz Yıldırım'la 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşarız."

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