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Spor

Piyasa değerleri güncellendi! Semih Kılıçsoy uçuşa geçti

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy ise değerini 550 bin eurodan, 8 milyon euroya kadar yükseltti. İşte detaylar...

Akşam16 Mart 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Piyasa değerleri güncellendi! Semih Kılıçsoy uçuşa geçti
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Dünyada futbolcu verileri için kullanılan kaynakların başında gelen Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleştirmeye gitti. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki cevheri Semih Kılıçsoy, değerini 550 bin eurodan, 8 milyon euroya artırarak bu alanda en çok gelişme kaydeden futbolcu oldu. Milli futbolculardan Barış Alper Yılmaz da değerini 5.5 milyon euro artırarak, 13 milyon euro bonservis bedelini gördü.

Galatasaray'ın kadro değeri, güncellemenin ardından 206 milyon eurodan 193 milyon euroya geriledi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin 20 milyon euro olan piyasa değeri, 18 milyon euroya düştü. Süper Lig'in en değerli futbolcuları şöyle sıralandı: Ferdi Kadıoğlu (20 milyon euro), Szymanski (20 milyon euro), Fred (19 milyon euro), Icardi (18 milyon euro), Kerem Aktürkoğlu (17 milyon euro), David Sanchez (17 milyon euro). Öte yandan kadro değeri 800 bin euroluk düşüşle 201 milyon euroda kalan Fenerbahçe, 200 milyon euro barajını aşan tek takım konumuna geldi.

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