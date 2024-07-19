EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final aşamasında veda eden A Milli Takım'da performanslarıyla göz dolduran oyuncularımız piyasa değerlerini dikkat çeken seviyede arttırdılar.

Transfermarkt, EURO 2024'te forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle A Milli Takım'ın 4 yıldızı değerine değer kattı. Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

İşte oyuncularımızın güncel piyasa değerleri;

4- Mert Müldür - 6 milyon euro (+1.8 milyon euro)

3- Barış Alper Yılmaz - 20 milyon euro (+3 milyon euro)

2- Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon euro (+9 milyon euro)

1- Arda Güler - 45 milyon euro (+15 milyon euro)