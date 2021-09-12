Pjanic ilk maçında kendine hayran bıraktı

12 Eylül 2021 Pazar 12:02 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 12:02

Transferin son günü sürpriz bir şekilde Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan Miralem Pjanic, siyah beyazlıların dün akşam oynadığı ve 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçının en çok merak edilen futbolcusuydu.

Futbol hayatı boyunca bonservisine toplam 110.5 milyon euro verilen ve son olarak geçen sezon Barcelona'nın Juventus'a 60 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Bosnalı futbolcu, dün akşam sahanın yıldızıydı.

İlk golde Batshuayi'ye tek pasla yaptığı asist, sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, izleyen tüm futbolseverlerin büyük takdirini kazandı.

Yaptığı asistin yanı sıra, maç boyunca paslarda büyük isabet sağlayan Pjanic, hemen hemen tüm hücumların planlayıcısı olurken, savunma anlamında da Josef de Souza'nın sürekli yanında yer alarak, orta saha kontrolünün Beşiktaş'ta kalmasına çok büyük yardımcı oldu.