Pjanic'ten çarpıcı transfer itirafı!

Barcelona'nın eski futbolcusu Miralem Pjanic, Katalan ekibiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Barcelona'da beklentilerin altında kalan Bosnalı orta saha oyuncusu, buna rağmen transferinden pişmanlık duymadığını söyledi.

'BARCELONA'DAN PİŞMAN DEĞİLİM'

Pjanic, "Barcelona'ya imza atmak kariyerimde ileriye doğru attığım bir adımdı. Hayatta motivasyon aramak zorundasınız bu çok önemli çünkü konfor alanında olmak her zaman iyi bir şey değildir" sözlerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu ayrıca, Barcelona'da birlikte forma giydiği Pedri için de övgü dolu ifadeler kullandı. Pjanic, 20 yaşındaki futbolcu için, "Pedri'yi Barcelona'da oynadığım dönemden beri tanıyorum. O çok beğendiğim bir oyuncu ve büyük bir yetenek. Alçakgönüllü ve her zaman kendini geliştirmeye çalışıyor. Bence Barcelona'da harika bir kariyeri olacak" şeklinde konuştu.

Barcelona, 2020 yılında Miralem Pjanic için Juventus'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OYNADI

Barcelona'da beklentilerin altında kalan 2021-2022 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Pjanic, şu anda kariyerine Sharjah FC'de devam ediyor.