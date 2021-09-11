11 Eylül 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 14:52

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, İtalya'nın TuttoSport Gazetesi'ne verdiği röportajda, Barcelona'dan ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BARCELONA'DA KOEMAN İLE KALAMAZDIM"

Pjanic, Barcelona'dan ayrılışı ve eski takımı Juventus gibi siyah beyaz renklere sahip Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili bir soru üzerine, "Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş beni çok istedi. Barcelona'da Koeman ile devam edemezdim. Eğer kalsaydım bir yıl daha kaybederdim. Ayrıldım çünkü oynamak istiyordum. Beşiktaş Türkiye şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeler ve siyah beyaz formaları var. Beni çok iyi karşıladılar. Benim için yine büyük bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'A GERİ DÖNMEK İSTERDİM"

Boşnak yıldız, Juventus'tan da transfer teklifi aldığını belirterek, "Menajerimle temaslar ve görüşmeler oldu ancak transfer pazarı hiç kolay değil. Geri dönmek isterdim ve Allegri'yle tekrar çalışmak için her şeyi yapardım. Juventus'u seviyorum, taraftarlara bağlıyım ve Başkan Agnelli ile ilgili harika düşüncelerim var ama futbolda ileriye bakmalısınız. Her şeyden önce ben bir profesyonelim. Beşiktaş'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

"MESSI VE RONALDO FARKLILAR"

31 yaşındaki futbolcuya Juventus'ta Cristiano Ronaldo, Barcelona'da ise Messi ile oynadığı hatırlatılınca şunları söyledi:

"Evet ve kendimi çok şanslı hissediyorum. İki dünya dışı yaratıkla oynamak benim için bir ödüldü. Messi ve Ronaldo farklılar ama aynı zamanda çok benzerler. Antrenmanlarda bile rekabet etmek ve kazanmak için yaşıyorlar. Ronaldo her küçük ayrıntıyla ilgileniyor ama Messi'nin çalışkan biri olmadığını düşünmeyin. Ancak Messi'nin benzersiz bir yeteneği var, her şeyi aşırı basitlikle yönetmeyi biliyor"