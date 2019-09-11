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Terör örgütü PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

30 Ağustos 2019 günü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, amatör kaleciydi. En büyük hayali Galatasaray’da top oynamaktı. Gözü yaşlı annesi, Galatasaray camiasına seslendi. Oğlunun Galatasaray’ın da bir evladı olduğunu söyleyen anne Fevziye Çetinkaya, “Galatasaray camiasına sesleniyorum, taraftarlarına, futbolcularına sesleniyorum, ne olur sesimizi duyurun, daha 17 yaşında bir çocuk olan oğlumu kurtaralım terörün elinden.” dedi.

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Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemi devam ediyor. Eyleme katılan gözü yaşlı annelere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 30 Ağustos 2019 günü dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya’nın ailesi eyleme katıldı. Anne Fevziye Çetinkaya ve baba Süleyman Çetinkaya, HDP İl Binası önünde nöbete başladı.

TRT Kurdi ekibini evinde ağırlayan gözü yaşlı anne, oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, kalecilik yaptığını, futbolcu olmak istediğini söyledi. Oğlunun aniden ortadan kaybolduğunu belirten anne Çetinkaya şunları söyledi:

“Biz fakir bir aileyiz. Oğlumuza ayakkabı alacak paramız yoktu. Kaleciydi, top oynuyordu. Eldiven istemişti, onu bile alamamıştık. Oğlumu dağa kaçırdılar. O koyu bir Galatasaraylıydı. En büyük hayali kaleci olup Galatasaray’da oynamaktı. Terörle, teröristle işi olmazdı. Oğlumu kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Çocuğumun bulunmasını istiyorum, onu geri getirsinler. Onun en sevdiği şey Galatasaray’dı. Galatasaray camiasına sesleniyorum. O sizden biriydi. Sizin bir evladınızdı. Onu dağa kaçırdılar, lütfen sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu birlikte kurtaralım.”

Anne ve babası çocuklarının bulunması için şimdi HDP Diyarbakır binasının önünde nöbet tutuyorlar. Gözü yaşlı anne, her gün oğlunun giydiği Galatasaray formasına sarılıp gözyaşı döküyor.

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