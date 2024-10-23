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Spor

Plaj futbolunda şampiyon belli oldu

TFF Plaj Futbol Ligi Finalleri'nde Gümüldürspor, Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Serkan Banazlı turnuvanın en değerli oyuncusu seçilirken, gol krallığını Boris Nikonorov kazandı.

23 Ekim 2024 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Plaj futbolunda şampiyon belli oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Finalleri'nin şampiyonu Gümüldürspor oldu.

Milli Egemenlik Stadı Plajı'nda oynanan TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finallerinin son maçında Gümüldürspor, Manavgat Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Finallerin üçüncülük maçında ise City Line Alanya Belediye Spor, Erciş Belediye Spor'u 12-2 mağlup etti.

Maçların ardından düzenlenen törenle şampiyon takıma kupa ve madalyaları verildi.

Turnuvada en değerli oyuncu ödülünü Gümüldürspor takımından Serkan Banazlı, en iyi kaleci ödülünü Manavgat Belediyespor'dan Mehmet Aşlamacı, gol krallığı ödülünü Manavgat Belediyespor'dan Boris Nikonorov, fair play ödülünü de Gümüldürspor'dan Amid Nazarov aldı.

  • TFF Plaj Futbol
  • Gümüldürspor
  • Serkan Banazlı

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