Plak Atışları Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, Trap takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap kadınlar takım müsabakalarında Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Dilara Bedia Kızılsu ekibi, toplam 202 puan alarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya müsabakasında İtalya'ya 7-3 mağlup olan milliler, organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Trap erkekler takım müsabakasında ise Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer ve Murat İlbilgi ekibi aldıkları 209 puanla yarışları 11. sırada bitirdi.

Öte yandan, Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi trap ayakta karışık (PT2) SG-L kategorisinde temsil eden milli sporcu Hüseyin Sandal, 83 puanla 11. oldu.