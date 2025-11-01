İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Plaket takdim edildi! Dries Mertens yeniden RAMS Park'ta
Spor

Plaket takdim edildi! Dries Mertens yeniden RAMS Park'ta

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, Trabzonspor maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Belçikalı eski yıldıza Galatasaray tarafından plaket taktim edildi.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Plaket takdim edildi! Dries Mertens yeniden RAMS Park'ta
ABONE OL

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Müsabaka öncesinde Mertens ailesine plaket ve forma takdimi yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de karşılaşmayı takip etti. Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte RAMS Park'a geldi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens'e emeklerinden dolayı plaket takdim verdi. Özbek, ayrıca Mertens ailesine arkasında isimleri yazılı Galatasaray forması da hediye etti. Daha sonra Mertens, oğlu Ciro ile birlikte kale arkasına giderek, taraftarlara 3'lü çektirdi.

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da 136 maçta görev alırken, rakip fileleri 25 kez havalandırmıştı.

Mertens, Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.