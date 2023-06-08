Play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.

Her türlü galibiyetin takımları Spor Toto Süper Lig'e taşıyacağı müsabakada beraberlik halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda ise Süper Lig'e yükselecek son ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.

STATÜ DEĞİŞTİ

Bu sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Pendikspor'un rakibi Bodrumspor, play-off ilk turunda Göztepe'yi eledikten sonra ikinci turda da Eyüpspor'u saf dışı bıraktı.

Süper Lig tecrübesi olmayan Pendikspor ile Bodrumspor'dan maçı kazanacak ekip, Süper Lig'in 75. takımı olacak.

KENDİ ARALARINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında bu sezon İstanbul'daki müsabakayı Pendikspor 3-0 kazanırken Bodrum'daki karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Bodrumspor, iki karşılaşmayı da kazandı.

Pendikspor, 2021-2022'de doğrudan 1. Lig'e çıkarken, Bodrumspor da play-off finalinde İzmir'de TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek 1. Lig vizesi aldı.

Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdüren Pendikspor'da Adrien Regattin 13, Leandro Kappel ise 11 gollük bir performans ortaya koydu. Kadro istikrarını fazla bozmayan Bodrumspor'da Kenan Özer, normal sezonu 14 golle tamamladı.

ÖZKÖYLÜ İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan ikisi olan Pendikspor ve Bodrumspor'un teknik direktörleri Osman Özköylü ile İsmet Taşdemir, takımlarını Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

Osman Özköylü daha önce 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Özköylü, geçen sezon Pendikspor'u, 2010-2011'de de Elazığspor'u 1. Lig'e taşıdı.

Geçen yıl takımını 1. Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, 2016-2017'de de MKE Ankaragücü ile aynı başarıyı yakalamıştı.

ÜÇÜNCÜLER YÜKSELEMİYOR

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e çıkabildi.

PLAY-OFF'TA 28. FİNAL

İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi, bu yıl 28. kez oynanıyor.

Play-off'ta daha önce 21 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) birden Süper Lig vizesi almıştı.

FİNAL İLK KEZ MANİSA'DA

Daha önce 8 farklı ilde oynanan play-off finaline Manisa, ilk kez ev sahipliği yapacak.

Manisa'dan önce Ankara 8, İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ve Kocaeli de birer kez play-off finaline sahne oldu.