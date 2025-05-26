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Spor

Play-off maçında gergin anlar! Hakem yaralandı

TFF 2. Lig play-off'ta Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı yarıda kaldı. Yardımcı hakeme gelen yabancı madde sebebiyle hakemler soyunma odasına gitti. Yardımcı hakemin kafasına isabet eden cisim sonrası baş dönmesi şikayeti yaşadığı öğrenilirken maçın tatil edildiği anons edildi.

Haber Merkezi26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Play-off maçında gergin anlar! Hakem yaralandı
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Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor, Vanspor FK'yi konuk etti.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 23. dakikada bulduğu golle 1-0 devam ederken ikinci yarıda mücadele durdu.

Tribünlerden atılan yabancı maddelerden birinin yardımcı hakem Murat Temel'e isabet etmesinin ardından maçın hakemi Ümit Öztürk yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.

Yardımcı hakemin kafasına isabet eden cisim sonrası baş dönmesi şikayeti yaşadığı öğrenilirken maçın tatil edildiği anons edildi.

Turun ilk maçında Vanspor sahasında 4-1 galip gelmişti.

  • TFF 2 Lig
  • Çimentaş Elazığspor
  • Artı Değer Van Spor FK

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