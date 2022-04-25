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Spor

Play-Off mücadelesi veren Manisa FK fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, Play-off yolunda büyük fırsatı kaçırdı.

DHA25 Nisan 2022 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
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Eyüpspor'un bay olduğu haftayı puansız kapatan 7'nci sıradaki siyah-beyazlılar 6'ncı basamakta yer alan rakibiyle puan farkını 2'ye indiremedi. Teknik direktör Turgay Altay, Eyüpspor'la aralarında 5 puan fark bulunduğunu hatırlatarak, "Sezon sonuna kadar bizim 3, Eyüpspor'un da 4 maçı olacak. Biz mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz. Bu süreçte sadece bizim kazanmamız yeterli olmayacak, rakibimizin de kayıplar yaşaması gerekecek. Ancak biz son topa kadar elimizden geleni yapacağız" dedi. Manisa FK, bu hafta evinde düşme potasındaki Bursaspor'la karşılaşacak.

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