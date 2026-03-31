31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Play-off öncesi büyük avantaj! Karşıyaka İzmir'den çıkmayacak
Spor

Play-off öncesi büyük avantaj! Karşıyaka İzmir'den çıkmayacak

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun son üç maçını İzmir'de oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

IHA31 Mart 2026 Salı 11:29
Play-off öncesi büyük avantaj! Karşıyaka İzmir'den çıkmayacak
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, normal sezonu İzmir'de tamamlamaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar, üst üste oynayacağı İzmir etabının ilk karşılaşmasına hafta sonu Eskişehirspor'u konuk ederek başladı.

Karşıyaka, kalan üç maçında da İzmir'de sahne alacak. İlk olarak hafta sonunda Bornova 1877 deplasmanına çıkacak olan Kaf-Kaf, ardından Söke 1970'i ağırlayacak. Sezonun son haftasında ise bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021'e konuk olacak.

Böylece Karşıyaka, play-off öncesindeki son üç maçını da İzmir'de oynayarak normal sezonu noktalayacak.

İZMİR'DE 16 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'de 16 karşılaşmaya çıkan Karşıyaka, bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu maçların 14'ünü taraftarı önünde oynayan yeşil-kırmızılılar, diğer iki karşılaşmada ise deplasmanda Altay ve Tire 2021 ile karşılaştı.

Karşıyaka, İzmir'de oynadığı bu mücadelelerde toplayabileceği 48 puanın 39'unu hanesine yazdırmayı başardı. Kaf-Kaf, normal sezonun son üç maçını da İzmir'de oynayacak olmanın avantajını kullanarak play-off öncesinde hem moral depolamayı hem de formunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

