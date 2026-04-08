İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5425
  • EURO
    52,1002
  • ALTIN
    6896.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Play-off'a kalan ilk iki takım belli oldu! Fenerbahçe Beko için tek galibiyet yeterli
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu play-off yarışı kızışırken, Olympiakos ve Valencia play-off biletini alan ilk iki takım oldu. Fenerbahçe Beko ise kalan iki maçta sadece bir galibiyet alarak play-off'u garantileyebilecek konumda bulunuyor.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 10:55
ABONE OL

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2025-2026 sezonunda play-off'a kalan takımlar belli olmaya başladı.

Toplam 20 takımlı ligde normal sezonun bitimine 2 maç kala Yunan ekibi Olympiakos ve İspanya temsilcisi Valencia play-off'a kalan ilk iki takım oldu.

Olympiakos üst üste 5. kez play-off'a kalırken, Valencia ise 15 yıl sonra play-off'a yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE BEKO'YA TEK GALİBİYET YETİYOR

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe Beko'ya kalan iki maçta bir galibiyet play-off için yeterli olacak.

Sahasında yarın Real Madrid'i ağırlayacak sarı-lacivertliler, normal sezonun son maçına 16 Nisan Perşembe günü Fransa'da LDLC Asvel karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Beko, iki maçı kaybetse bile diğer maçların sonuçlarına göre de ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalabilir.

Öte yandan sarı-lacivertliler, play-off'ta saha ve seyirci avantajını elde edebilmek için kalan iki maçta ilk 4'teki yerini korumaya çalışacak.

İLK 6 DOĞRUDAN PLAY-OFF'A

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off'a yükseliyor.

Ligi 7 ila 10. sırada tamamlayan ekipler ise play-in oynayacak. Play-in'in ilk maçlarında 7-8, 9-10 eşleşmesi olacak. Ligi 7. ve 8. bitiren takımların arasında oynanacak maçın galibi play-off'a yükselecek. Bu eşleşmenin mağlubu ise 9-10 eşleşmesinden gelen takımla final oynayacak ve kazanan takım 8. ve son play-off biletini alacak.

Play-in maçları tek maç eleme sistemi üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. Play-off'lar da ise 3 galibiyet ulaşan takım adını Atina'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.