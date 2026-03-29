  • Play-off'ta dev randevu: Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank
Play-off'ta dev randevu: Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında sezonun en kritik serisi yarın başlıyor. Normal sezonu lider tamamlayan VakıfBank, 4. sırada bitiren Eczacıbaşı Dynavit'in sahasına konuk olacak ve iki galibiyet alan takım bir üst tura yükselecek.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Caner Çildir ve Mehmet Gül hakem ikilisi yönetecek.

Turuncu-beyazlı takım, normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlarken VakıfBank ise 25 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider bitirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

