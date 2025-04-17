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Spor

Play-off'un son bileti kimin olacak? Real Madrid'in konuğu Bayern Münih

THY Avrupa Ligi'nde play-off'un son bileti sahibini buluyor. İspanyol Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Kazanan takım play-off vizesi alacak.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Play-off'un son bileti kimin olacak? Real Madrid'in konuğu Bayern Münih
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THY Avrupa Ligi play-in 2. tur maçında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk edecek. Kazanan ekip play-off'ta Olympiakos'un rakibi olacak.

Movistar Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

Normal sezonu 7. sırada tamamlayan İspanyol ekibi Real Madrid, play-in ilk tur maçında sezonu 8. bitiren Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 81-73 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransız ekibi, play-off turunda Fenerbahçe Beko'yla eşleşti.

Sezonu 9. sırada tamamlayan Alman ekibi Bayern Münih ise play-in ilk maçında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 97-93 yendi ve 2. turda Real Madrid'in rakibi oldu.

Tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda kazanan takım, normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ile play-off turunda karşılaşacak.

İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçı da ev sahibi olan ekipler kazandı. İspanya'daki müsabakayı Real Madrid 88-76'lık skorla galip tamamlarken, Almanya'da oynanan maçı Bayern Münih 97-89 üstün bitirdi.

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