03 Haziran 2021 Perşembe 20:34 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 20:42

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Dünyaca ünlü Alman futbolcu Lukas Podolski ayrılık açıklamasının ardından kırmızı beyazlı kulübe tepki gösterdi. Kulüpten ayrılığını sosyal medyadan duyduğunu söyleyen Podolski sosyal medya hesabından bir cevap yayınladı.

Podolski'nin cevabı şu şekilde:

Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.

Çok yazık. Ama yine de hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bu güzel şehrin taraftarlarına her şey için çok teşekkürler...