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Spor

Podolski'den Avrupa Süper Ligi tepkisi: ''Bu proje iğrenç''

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, 'iğrenç' ve 'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 13:17 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:17
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Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Avrupa Süper Lig projesinin adil olmadığını belirten Podolski, "Bugün çılgın haberlerle uyandım. Bana göre futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlar ve herkes içindir. Bu yapılan benim inancıma bir hakaret. Bu proje iğrenç ve adil değil. Ayrıca formasını giydiğim kulüpleri bu projede görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan Arsenal ve Inter'in formalarını giymişti.

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