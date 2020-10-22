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Spor

Podolski'den taraftara mesaj: 'Güneşli günler yine bizim olacak'

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, Medipol Başakşehir maçı öncesi kırmızı beyazlı taraftarlar bir mesaj gönderdi.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:33
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Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski, deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Podolski, tek düşüncelerinin Başakşehir maçı olduğunu ve güneşli günlerin yine kendileriyle olacağını ifade etti.

Süper Lig'de 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puanla 4'üncü sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor'da, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligde oynadıkları son 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Antalyaspor'da Alman yıldız oyuncu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'GÜNEŞLİ GÜNLER BİZİM OLACAK'

Antalyaspor'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi, “Evet, son maçta maalesef berabere kaldık. Şimdi tek düşüncemiz önümüzdeki maç. Biz iyi bir takımız. Güneşli günler yine bizim olacak" paylaşımını yaptı. Alman oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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