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Spor

Paul Pogba Macron'un sözlerine kızdı, milli takımı bıraktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözlerinin ardından başlayan tepkiler sürüyor. Fransa Milli Futbol Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, Macron'un sözlerinin ardından milli takımı bıraktı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:40
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İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

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