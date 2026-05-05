Spor

Pogba: Futbolu bırakmayı düşündüğüm anlar oldu

Paul Pogba, doping cezası ve sakatlık sürecinde kariyerinin en zor dönemlerinden geçtiğini belirterek futbolu bırakmayı bile düşündüğünü açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 17:55 - Güncelleme:
Fransız yıldız Paul Pogba, doping cezası ve yaşadığı kas sakatlıklarının ardından kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçirdiğini açıkladı. AS Monaco forması giyen orta saha oyuncusu, bu süreçte futbolu bırakmayı bile düşündüğünü dile getirdi.

Fransa'da, eski takım arkadaşı Adil Rami ile Ligue 1+ kanallarında konuşan Pogba, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"ARTIK YETER, BIKTIM DEDİĞİM ANLAR OLDU"

"Dürüst olmak gerekirse, 'Artık yeter, bıktım' dediğim anlar oldu. Çünkü her şeyimi veriyordum ama hiçbir şey değişmiyordu."

"BAZI GÜNLER HİÇBİR ŞEYİNİZ OLMUYOR"

Yaşadığı çaresizliği de açıkça dile getiren yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bunları engellemek için daha ne yapabilirdim diye kendime soruyordum... Eşimin bana kaç kez 'Git antrenman yap' dediğini bilemezsiniz. Ama bazı günler hiçbir şeyiniz olmuyor; kimse aramıyor, nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz ve neden antrenman yaptığınızı sorguluyorsunuz."

"KENDİNE SAYISIZ SORU SORUYORSUN"

Pogba, zihninden geçen soruları da şu ifadelerle aktardı:

"Kendine 'Geri dönebilecek miyim? Tekrar futbol oynayabilecek miyim? Bir takım bulabilecek miyim? Eski seviyeme ulaşabilecek miyim?' gibi sayısız soru soruyorsun."

"ARKADAŞLARIM, AİLEM VE SEVDİKLERİM YARDIMCI OLDU"

Zor günlerinde en büyük desteği çevresinden aldığını vurgulayan Fransız futbolcu, taraftarlara da teşekkür etti:

"Arkadaşlarım, ailem ve sevdiklerim bana yardımcı oldu. Ayrıca taraftarlar da var; sosyal medyadaki mesajları, şimdi statlarda duyduğum alkışları görüyorum. Bu yüzden burada duramam."

