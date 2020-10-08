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Spor

Pogba, hayalindeki kulübü açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ünlü Fransız orta saha Paul Pogba, Real Madrid'e transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Pogba, 'Her futbolcu Real Madrid'de oynamak ister. Bu bir rüyadır, benim de hayalim bu.' dedi.

08 Ekim 2020 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 19:09
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Ayrılık haberlerine yanıt veren Pogba, "Şu anda Manchester'dayım. Çok fazla konuşuldu, ayrılacağımı çok duydum ama buradayım. Manchester'ı en iyi seviyeye getirmek için uğraşacağım." dedi.

"REAL MADRID BİR RÜYADIR"

Real Madrid'de oynamak istediğini belirten yıldız isim, "Bir noktada kulüp gelip benimle sözleşmemi uzatmak için konuşacak. Şu ana kadar bir şey olmadı. Zidane benimle ilgileniyor deniyor. Her futbolcu Real Madrid'de oynamak ister. Bu bir rüyadır, benim de hayalim bu. Bir gün neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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