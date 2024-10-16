Doping yaptığı gerekçesiyle önce 4 yıl futboldan men cezası alan ancak 4 Ekim'de Spor Tahkim Mahkemesi CAS tarafından cezası 18 aya indirilen Paul Pogba, 10 Mart 2025'te sahalara geri dönecek. 31 yaşındaki Fransız yıldız, uzun süren sessizliğini bozdu.

İşte Pogba'nın açıklamaları:



"CEZA ASLA 4 YIL OLMAMALIYDI"



Paul Pogba doping testinin pozitif çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Sky Sports News'a açıklamalarda bulunan Juventus futbolcusu ceza sonrası yaşadıklarını anlattı. Hileci olmadığını belirten Pogba şunları söyledi: "Takviyeyi almanın sorumluluğunu kabul ediyorum ama profesyonel birisinden gelse bile üç kez kontrol etmedim. Cezalandırılmam gerekiyorsa, o zaman buna razıyım. Ama ceza asla dört yıl olmamalıydı. 12 ayı kabul edeceğim."

"ADİL BİR ŞEKİLDE KAZANMAYI SEVİYORUM"



Paul Pogba dürüst bir insan olduğunu vurguladığı açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Yani her şey olduğunda bile insanlar şöyle dediler: 'Paul'u tanıyoruz, asla doping almazdı. Aldıysa bile bilmiyordur, bilerek yapmazdı'. Ve bu tamamen gerçek. Dürüst bir insanım, bunu söyleyebilirim. Ben hile yapan biri değilim, sporumu seven biriyim. Oyunu seviyorum. Adil bir şekilde kazanmayı seviyorum ve insanlar bunu biliyor. Görüyorsunuz. Ben kötü bir kaybedenim ama hilebaz değilim, bu kesin."

"MOURINHO İLE KONUŞMAM GEREK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da birlikte çalışan Paul Poga, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.

"KENAN YILDIZ'I ÇOK SEVİYORUM"

Paul Pogba, kendi 10 numaralı formasını alan Kenan Yıldız hakkında, "10 numaralı formayı hak ediyor. Şu anda dünyanın en iyi gençlerinden biri. Kenan'ı ilk kez antrenmanda gördüğümde 'Aman Tanrım, bu çocuğun A takım kadrosunda kalıcı olması lazım' dedim. Onu seviyorum, o özel biri." ifadelerini kullandı.