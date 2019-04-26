Pogba'dan transfer mesajı

Manchester United'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Manchester'daki mutsuz günlerine son verip, Zidane ile yeniden yapılanma sürecine giren Real Madrid'de transfer olmak istediği iddia edildi.

Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında yer alma ihtimalinin düşük olmasının Pogba'yı bu kararı almaya yönelttiği öne sürüldü.

Fransız milli futbolcu Pogba'nın yanı sıra Lukaku, Juan Mata, Herrera, Darmian, Rojo ve Antonio Valencia'nın da takımdan ayrılmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Paul Pogba, bu sezon Manchester ekibiyle toplam 44 maça çıkmış ve takımına 16 gol, 11 asistlik bir katkı sağlamıştı.

(Sporx)