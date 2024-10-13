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Spor

Pogba'ya sert sözler: Kafasında bir şeyler eksik

Graeme Souness, cezası sonrası futbola geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için sert ifadeler kullandı.

13 Ekim 2024 Pazar 23:12 - Güncelleme:
Pogba'ya sert sözler: Kafasında bir şeyler eksik
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Graeme Souness, Fransız yıldız Paul Pogba ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Souness, "Paul Pogba son derece yetenekli ama boşa harcanmış bir yetenek! Başına gelen en kötü şey Dünya Kupası'nı kazanmak oldu. O noktadan sonra adeta futbolu bıraktı, sadece koltuğunda oturdu! Jose Mourinho Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Pogba için, "Virüs" demişti. Pogba'nın kafasında bir şeyler eksik!" ifadelerini kullandı.

Pogba, doping cezası almasının ardından 4 yıl futboldan men cezası almış ancak CAS daha sonra bu cezayı 18 aya düşürmüştü. Ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayabilecek Pogba, mart ayında sahalara geri dönebilecek.

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